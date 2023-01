Il Tottenham subito, il Milan per l’estate: Zaniolo resta in attesa

Oggi contatto tra l’agente e Paratici per la Premier Intanto i rossoneri si fanno avanti per il gioiello della Roma

Se sul mercato vi piacciono le storie col brivido, restate sintonizzati sul caso Zaniolo, scrive Massimo Cecchini su La Gazzetta dello Sport. Dal Tottenham al Milan, l’interesse di club importanti per l’attaccante è vivo, anche se per adesso non si materializza in offerte accettabili per la Roma, che ha un bilancio da assestare (circa 219 milioni di perdite) e conta anche sulla sua cessione per continuare l’opera di risanamento.

Oggi, perciò, il manager di Zaniolo, Claudio Vigorelli, ha in programma un appuntamento telefonico con Fabio Paratici, responsabile del mercato del Tottenham, meta preferita dell’attaccante giallorosso, che comunque è sondato anche da altri club inglesi come West Ham e Leicester. Per entrare nel vivo della trattativa, comunque, domani l’agente è pronto anche per partire destinazione Londra, ma ciò che conta è che cada il veto degli Spurs, che sono sì disposti al prestito oneroso e a inserire l’obbligo di riscatto per la cifra che andrebbe bene alla società giallorosa - circa 30 milioni - però solo a determinate condizioni, prima fra tutte l’accesso (non facile) alla prossima Champions League.

Attenzione però ai fatti nuovi. Vigorelli, infatti, è stato contattato anche dal Milan che - come nella scorsa estate - gli ha ricordato come, se la trattativa non si sbloccasse, per l’estate sono pronti a intervenire perché il giocatore interessa.