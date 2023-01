Roma, che partenza nel 2023: il Mourinho 2.0 è meglio dello scorso anno

La Roma vince contro lo Spezia (0-2) e centra il terzo successo del 2023 in campionato, dopo le vittorie con Bologna (1-0) e Fiorentina (2-0). Contando anche il pareggio di San Siro contro il Milan (2-2), ottenuto nei minuti finali, sono 10 i punti conquistati dai giallorossi nelle 4 partite di Serie A giocate nel nuovo anno . Un bottino degno di nota. Per ritrovare una partenza così sprint della Roma bisogna tornare indietro nel tempo al 23 gennaio del 2010 . In quella occasione la formazione allenata da Claudio Ranieri vinse 2-1 in trasferta contro la Juventus , con i gol di Totti e Riise . Nelle tre gare precedenti aveva pareggiato con il Cagliari (2-2) e vinto contro Chievo (1-0) e Genoa (3-0). 10 punti totali, come quelli conquistati dai ragazzi di Mourinho .

Meglio dello scorso anno al giro di boa

La Roma del Mourinho 2.0, in campionato, va meglio dello scorso anno. Lo dicono i numeri. Rispetto alla passata stagione sono 5 i punti in più in classifica alla fine del girone d'andata: 37 in 19 gare, invece dei 32 del 2021/2022. I giallorossi si trovano in piena zona Champions League al terzo posto, insieme all'Inter che giocherà questa sera con l'Empoli e in attesa di Lazio-Milan. La scorsa stagione, dopo 19 partite, la Roma era sesta in campionato a -6 dall'Atalanta, che occupava il 4° posto.