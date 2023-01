Roma, ecco il piano del Milan per Zaniolo

In questi giorni si sono rincorse le voci sul futuro di Zaniolo. Quella che conduce al Tottenham è la via più discussa, ma non è detto che Nicolò non possa restare in Italia e in particolare al Milan. Secondo quanto riporta calciomercato.com, infatti, i rossoneri potrebbero scendere in campo ad una settimana dalla chiusura del mercato. La proposta potrebbe essere quella del prestito oneroso con diritto di riscatto fissato a 22 milioni di euro. Questo tipo di operazione è stata già effettuata per portare a Milano Tomori e non è escluso che il club possa provare a replicarla per il numero 22 giallorosso. Massara e Maldini sanno che la Roma vuole vendere Zaniolo in questa sessione, uno spiraglio si può aprire tra qualche giorno.