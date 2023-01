Roma: Pellegrini, Karsdorp e Solbakken si allenano a Trigoria nel giorno libero

Il gruppo al completo, compreso Zaniolo, tornerà a lavorare domani pomeriggio in vista della trasferta di Napoli

José Mourinho ha concesso un giorno di riposo ai suoi giocatori dopo la vittoria con lo Spezia. Ma alcuni giallorossi hanno deciso di lavorare anche oggi al Centro Sportivo Fulvio Bernardini per una seduta di allenamento e terapie. Si tratta del capitano Pellegrini, Karsdorp e Solbakken. Il gruppo Roma al completo, compreso Zaniolo, tornerà ad allenarsi domani pomeriggio a Trigoria in vista della trasferta di Napoli contro la squadra di Spalletti. La sfida del "Maradona" è in programma domenica alle 20:45.