Vicino il ritorno di Spinazzola. Addio Veretout. Rinnovo in vista per Smalling

Premiato Abraham come calciatore del mese di marzo. Tiago Pinto sta mettendo le basi per il futuro iniziando a monitorare giocatori in scadenza di contratto

Daniele Aloisi

Mercato Roma, tante occasioni a parametro zero

Non è escluso che qualche colpo per il futuro arrivi proprio dalla lunga lista di giocatori che a giugno saluteranno a zero i loro rispettivi club. Il mercato di Tiago Pinto e Mourinho ha una tabella di marcia studiata già a fine della sessione invernale e attraversa diversi step che dovranno portare la Roma a rivoluzionare la rosa con almeno 6-7 elementi nuovi. Novità arrivano dalla Spagna per un altro portoghese che piace a Mourinho: Gonçalo Guedes non rinnoverà con il Valencia. Il centrocampista del Rennes Bourigeaud, classe 1994, è finito nel mirino di Pinto.

Premiati Pellegrini e Abraham

Questa mattina la Lega Serie A tramite il suo profilo Twitter ci rinfresca la memoria. "Un derby da eroe, chiuso con una ciliegina dalla distanza" il gol del mese scelto dal pubblico è proprio quello di Lorenzo Pellegrini. Tammy Abraham è stato eletto calciatore del mese dall'Associazione Italiana Calciatori (AIC). Il centravanti inglese a marzo ha messo a referto 3 gol in 3 partite.