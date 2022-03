Roma, allenamento sotto la pioggia in vista della gara con la Sampdoria

Domenica alle 18 i giallorossi torneranno in campo dopo la sosta per le nazionali

La Roma prepara la sfida di domenica contro la Sampdoria. Allenamento sotto la pioggia per i ragazzi di Mourinho, in attesa del ritorno dei nazionali i giallorossi hanno svolto lavoro atletico e tecnico. Presente al campo d'allenamento anche il direttore Tiago Pinto. Domani lo Special One avrà tutti i giocatori a disposizione, tranne Darboe che è risultato positivo al Covid nella giornata di ieri e Veretout. Spinazzola è vicino al rientro in gruppo, sarà decisiva la visita in Finlandia tra 24 ore.