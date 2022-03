Roma, si avvicina il rientro di Spinazzola: domani visita in Finlandia

L'esterno giallorosso attende il via libero definitivo dal prof. Lempainen per tornare in gruppo. Non è esclusa una convocazione già per domenica contro la Samp

Il calvario di Leonardo Spinazzola potrebbe essere finalmente arrivato alla fine. Come riportato da Tuttomercatoweb, l'esterno giallorosso domani volerà a Turku in Finlandia dal prof. Lempainen per ottenere il via libera definitivo per il ritorno alle attività. Dopo i rallentamenti delle ultime settimane, le speranze di poterlo rivedere finalmente all'opera sono piuttosto alte. Da un paio di settimane l'esterno di Foligno svolge la parte di riscaldamento insieme alla squadra e se dovesse arrivare il via libera del medico che lo ha operato lo scorso luglio, potrebbe essere aggregato alla squadra già domenica a Marassi contro la Sampdoria. Mourinho non vede l'ora di riabbracciarlo perché il ritorno di Spinazzola può essere un elemento chiave per la fine di questa stagione ma ancor di più per la Roma del futuro.