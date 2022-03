Sampdoria-Roma: arbitra Manganiello. Al Var c’è Nasca

Sarà il 40enne di Pinerolo l'arbitro per prossimo match di campionato della formazione giallorossa. Primo incrocio stagionale

L'AIA ha comunicato ufficialmente le designazioni arbitrali per la 31esima giornata del campionato di Serie A. Per il match di Marassi tra la Sampdoria e la Roma, è stato scelto Gianluca Manganiello. Bresmes e Vecchi saranno gli assistenti e il IV uomo Santoro. Var e Avar saranno rispettivamente Nasca e Costanzo. Per l'arbitro della sezione di Pinerolo è il primo incrocio con i giallorossi in questa stagione, l'unico precedente risale a Roma-Verona dello scorso febbraio ma in quel caso era stato designato al Var.