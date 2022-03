Roma, oltre 100mila biglietti venduti per le gare con Bodo e Salernitana

Per la sfida di Conference League sono già stata staccati 54.300 tagliandi mentre per la partita contro i campani ci saranno 46.200 spettatori

L'amore dei tifosi giallorossi è infinito e lo hanno dimostrato ancora una volta. Superati i 100.000 miglietti venduti per le gare interne contro il Bodo/Glimt e la Salernitana. Per la sfida di Conference League sono già stata staccati 54.300 tagliandi mentre per la partita contro i campani ci saranno 46.200 spettatori. C'è ancora tempo per comprare i biglietti, con lo capienza tornata al 100% non ci saranno più limiti sui posti disponibili allo stadio Olimpico.