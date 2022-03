Caccia alla decima: Pellegrini e Miki insieme. Con la Samp per un filotto Special

Mourinho domenica vuole centrare il primato stagionale. OK la formula con i due trequartisti convincente nel derby

A caccia del dieci, magari anche con la lode. Come riportato da La Gazzetta dello Sport, è l'obiettivo della Roma per la sfida di domenica prossima, a Genova, quando contro la Sampdoria la squadra di Josè Mourinho cercherà in questo campionato il suo decimo risultato utile consecutivo. L'ultima sconfitta in campionato è stato il clamoroso harakiri casalingo contro la Juventus, quando in undici minuti i giallorossi sono passati dal 3-1 a 3-4. Dopo la Juventus però, la Roma è diventata ermetica, di fatto imbattibile, portando a casa 5 vittorie e 4 pareggi, per un totale di 19 punti sui 27 a disposizione. C'è stata anche un po' di fortuna, va detto, visto che le partite con Sassuolo e Udinese, sono state pareggiate in extremis, in pieno recupero, esattamente come quella con il Verona recuperata nel finale. Fa parte del gioco, è sintomo di carattere e personalità. Del resto Mourinho in questo campionato, non era mai riuscito a collezionare più di tre partite utili consecutive. Con la Sampdoria, dunque, sarà una partita speciale anche per questo. Mou sembra intenzionato ad andare avanti con la formula del doppio trequartista nel 3-4-2-1 che ha permesso alla Roma di vincere il derby. Ne farà le spese probabilmente Zaniolo, che rischia di andare in panchina anche a Marassi. Ma da qui a domenica può davvero succedere di tutto.