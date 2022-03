Roma, Abraham eletto calciatore del mese di marzo dall’AIC

Premiato l'attaccante giallorosso che nelle ultime partite è stato decisivo con i suoi gol

Tammy Abraham è stato eletto calciatore del mese dall'Associazione Italiana Calciatori (AIC). Il centravanti inglese a marzo ha messo a referto 3 gol in 3 partite. Tutti decisivi, la rete da tre punti contro l'Atalanta e la doppietta nel derby con il gol più veloce della storia della stracittadina. Inoltre è stato decisivo per il passaggio del turno in Conference League. Domenica contro la Sampdoria può raggiungere Volk a quota 24 gol segnati in maglia giallorossa alla prima stagione. Nelle ultime gare ha superato Montella e Batistuta in questa speciale classifica.