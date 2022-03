Da Svilar a Solbakken: la Roma riparte da “zero”

Pinto ha iniziato da tempo a studiare tutte le occasioni che il prossimo mercato potrà offrire

È il concetto che più infastidisce il gm Tiago Pinto: perdere un giocatore a parametro zero. Non è quindi un caso, scrive Andrea Di Carlo su La Repubblica, che l’unico calciatore in scadenza a giugno sia Mkhitaryan. Sugli altri, il gm giallorosso ha pianificato una serie di rinnovi e trattative per non perdere mai il pieno controllo sul cartellino: un lavoro meticoloso che porterà la Roma a far sentire la propria voce in caso di possibili cessioni. Ma allo stesso tempo non è escluso che qualche colpo per il futuro arrivi proprio dalla lunga lista di giocatori che a giugno saluteranno a zero i loro rispettivi club. La Roma osserva e ha iniziato da tempo a studiare tutte le occasioni che il prossimo mercato potrà offrire. Tiago Pinto ne ha subito approfittato, per esempio, per sistemare la questione legata al secondo portiere: sarà Mile Svilar, in uscita dal Benfica, ad affiancare Rui Patricio, con un contratto quinquennale a meno di un milione a stagione.