Veretout, addio Roma: tanti silenzi e il mancato rinnovo come a Firenze

Il centrocampista francese lascerà la capitale a giugno. Dopo il ”no” all’adeguamento dello scorso anno il rapporto si è inclinato

Nella famosa scena di Breaking Bad, Gus Fring consiglia a Walter White di non commettere mai lo stesso errore due volte. La seconda volta non è più considerato uno sbaglio ma una scelta. Quella che ha fatto Veretout decidendo di non voler continuare la sua avventura alla Roma. Caso simile alla sua ultima annata a Firenze, il centrocampista francese, cercato anche dal Milan e dal Napoli, decise di non rinnovare con la Viola per cambiare aria alla ricerca di nuovi stimoli, rifiutando quasi 1,5 milioni di euro. Decisione presa a marzo 2019, le sue prestazioni da quel momento sono notevolmente peggiorate. La sua stagione è terminata con un calcio di rigore sbagliato e un’espulsione alla terzultima gara di campionato. L’ultimo gol in campionato proprio a febbraio, qualche giorno prima del mancato accordo con Pradè. La tifoseria non gli ha perdonato questo atteggiamento e la spaccatura totale (e definitiva) con i tifosi viola c’è stata nel ritiro pre-stagionale. Durante l’amichevole con il Val di Fassa, Jordan ha dovuto guardare la partita da una terrazza del centro sportivo per i troppi insulti. Pochi giorni dopo ha firmato il contratto con la Roma.