Verso Genoa-Roma: Smalling ancora out. Lukaku si sfoga: “Mi avevano denigrato”

A tre giorni dal turno settimanale in programma al Marassi di Genoa, in casa Roma si pensa a preparare bene il match dando un'occhiata anche ai numeri delle precedenti cinque in cui è riuscita a raccogliere solo 5 punti. Il primo dato che risulta evidente sono i 7 gol subiti in queste prime giornate, una difesa che balla, dunque, e che non rispecchia gli standard delle difese di Mourinho. Al momento, N'dicka e Llorente sono rimandati, i due centrali con il compito di rimpiazzare Ibanez e Smalling quando manca, non sono stati brillanti e hanno concesso più del dovuto. Sbavature difensive a parte in questo avvio emerge un dato altrettanto importante: sono già sei i legni colpiti dalla Roma, nessuna squadra così sfortunata. La produzione offensiva creata dai giallorossi per ben sei volte si è infranta su un legno della porta. Al di là degli aspetti negativi è giusto sottolineare le buone notizie che Mou si porta dietro da queste prime giornate. Senza alcun dubbio il potenziale offensivo è notevole e la scena se la sta prendendo prepotentemente Romelu Lukaku. Cento presenze in Serie A e un record con la rete siglata ieri nel pareggio con il Torino. Buone prestazioni e gol che portano ad uno sfogo sui social senza mezzi termini. Su di lui parla anche Marotta, ricordando il bel rapporto, concluso come non si voleva.