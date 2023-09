Roma, continua la maledizione: sei legni nelle prime 5. Nessuno è stato più sfortunato

Dopo il pareggio di Torino, per la Roma arriva subito la trasferta di Genova. Per i giallorossi non c'è tempo per piangersi addosso per la mancata vittoria che sembrava ormai ad un passo. Eppure qualcosa da recriminare ci sarebbe: in particolare la sfortuna. La squadra di Mourinho domina la classifica di Serie A per il maggior numero di legni colpiti. Nelle prime 5 di campionato sono già 6 i pali o le traverse che hanno tremato: l'ultimo in ordine cronologico quello di Cristante contro i granata. Prima di lui Pellegrini, Dybala, Paredes ed El Shaarawy. Alle spalle dei giallorossi Bologna e Frosinone, entrambe ferme a quota 4. Nella passata stagione invece, avevano chiuso al secondo posto in questa speciale classifica con 17 alle spalle della sola Juventus che invece ne aveva colpiti 18.