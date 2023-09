Lukaku segna ancora e si sfoga sui social: “Mi avevano denigrato, è la verità”

Romelu Lukaku ha preso per mano la Roma. L'attaccante belga in 4 partite (3 da titolare) ha già realizzato 3 gol (gli stessi realizati da Belotti lo scorso anno) dimostrando già di essere il leader offensivo della squadra. Parla, sbraccia, incoraggia e dà indicazioni tattiche. Big Rom non vuole fare solo l'attaccante, vuole incidere in tutto e per tutto. Eppure in estate in molti lo avevano snobbato e lui, tramite il suo profilo Instagram, non ha perso l'occasione per farlo notare: "Mi avevano denigrato, è la verità". Questo il testo della canzone Bâtiment del rapper francese Niska apparsa sulle sue storie. Un chiaro riferimento a chi nutriva dubbi su di lui e sulle sue qualità tanto da metterlo alla porta. Lukaku è tornato e vuole trascinare la Roma ai posti che merita a suon di gol e prestazioni da leader.