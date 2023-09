Genoa-Roma, arbitra Orsato. Al Var Mazzoleni

L'Aia tramite un comunicato sul proprio sito, ha ufficializzato le designazioni arbitrali per la sesta giornata del campionato 23/24. Il match di Marassi tra Genoa e Roma è stato affidato a Daniele Orsato con Scatragli e Zingarelli come assistenti. Per il fischietto della sezione di Scio, si tratterà del 41esimo incontro con i giallorossi. Per il momento il bilancio è quasi in assoluta parità con 13 vittorie, 13 sconfitte e 1 4 pareggi. L'ultima nello scorso campionato nello 0-0 maturato in trasferta contro il Bologna. In quell'occasione Mourinho aveva così commentato il suo operato a fine partita: "È un bravo arbitro, uno dei migliori. Gli piace dimostrare di avere in mano la situazione ma oggi ha sbagliato". Il riferimento era ad un contatto in area su Ibanez. Nella stagione precedente invece c'era stato il famoso episodio del rigore assegnato senza dare il vantaggio in occasione di Juve-Roma e la conseguente spiegazione a Cristante nel tunnel degli spogliatoi: "Il vantaggio su rigore non si dà mai. Adesso dai la colpa a me perché hai sbagliato il rigore?". Il quarto uomo sarà Tremolada mentre al Var ci sarà Mazzoleni. Paterna l'Avar.