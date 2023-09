Genoa-Roma: superata quota 30mila spettatori. Settore ospiti vicino al sold out

Sono stati venduti finora 2.500 biglietti per Genoa-Roma, sottolinea Un Cuore Grande Così. Sommandoli ai 27.777 abbonati, totale ha già raggiunto i 30.277 spettatori, come riporta pianetagenoa1893.net. Un ottimo risultato, considerato che è una partita di turno infrasettimanale di serie A. "Il settore ospiti a -300 dal sold out" spiegano da UCGC. Restano 590 posti di laterale, mentre in Gradinata Zena c’è ancora qualche centinaia di biglietti a disposizione. "Bisogna restare uniti, tutto l’ambiente. Dybala, Lukaku, Spinazzola? li affronteremo compatti. Senza paura e COMPATTI! Avanti tutta!".