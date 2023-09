Roma, Q8 è il nuovo Proud Partner Partner

"AS Roma è lieta di annunciare la partnership con Q8 che diventerà Proud Partner del Club. Grazie alla collaborazione con Q8, si aggiunge un ulteriore tassello all’impegno dell’AS Roma nell’ambito della sostenibilità, attraverso lo sviluppo e l’utilizzo di biocarburanti e la creazione di valore sociale tramite un programma di iniziative congiunte" è il comunicato del Club che annuncia l'accordo con l'azienda che distribuisce prodotti petroliferi. .

