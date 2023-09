Lukaku, 100 presenze e un record: solo in 5 hanno segnato più di lui in serie A

Terzo gol di fila e una fiducia ampiamente ripagata. Romelu Lukaku si è preso la Roma anche se la sua rete a Torino ieri non è bastata per prendersi i tre punti. Quello di ieri del belga è il gol numero 59 nelle sue 100 presenze in Serie A. Un numero importante perché Lukaku entra nel gotha dei grandi bomber del campionato italiano: solo 5 giocatori in passato (tra cui due Palloni d'Oro) hanno realizzato più gol nei primi 100 match tra quelli che hanno esordito nell’era dei 3 punti a vittoria. Si tratta di giocatori che ovviamente conoscono tutti: al terzo posto ci sono Montella e Shevchenko con 64 reti, al terzo Higuain con 65 e al primo sua maestà Cristiano Ronaldo con 81 reti in 100 partite con la Juve.