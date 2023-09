Inaugura la Conti Academy: tra gli ospiti anche De Rossi e Nainggolan

E' nata la Conti Academy, una scuola di perfezionamento per i campioni del futuro con la certificazione di uno che di talenti se ne intende: Bruno Conti. Il taglio del nastro è avvenuto al Conti sport city ad Anzio che ai 5 campi da padel ha aggiunto per l'occasione un campo da calciotto. A inaugurare il nuovo terreno di gioco tanti volti noti del mondo Roma: da Daniele De Rossi a Radja Nainggolan passando per il cantante Blanco e gli ex calciatori Desideri, Giannini, Giordano, Zola, Cerci, Chierico e Perrotta. Durante la serata, sponsorizzata da Prestito 24, è andata in scena anche una partitella che ha visto sfidarsi anche i proprietari di casa, Bruno con i figli Daniele e Andrea Conti.