Genoa-Roma, Smalling verso un altro forfait

La Roma riparte, o quasi. Per Genova stavolta dopo le due trasferte in Moldavia e a Torino. Anche in questa occasione sull'aereo non ci sarà Chris Smalling out ormai da prima della sosta per un problema muscolare non meglio precisate. Le condizioni dell'inglese "denunciate" da Mourinho il giorno prima di Roma-Empoli, sono quindi più gravi del previsto. L'obiettivo del tecnico è di riaverlo gradualmente contro il Frosinone o nell'impegno europeo contro il Servette della prossima settimana. Migliorano invece le condizioni di Pellegrini che troverà spazio a Marassi, dall'inizio o a gara in corso. Ancora ai box Renato Sanches destinato a tornare dopo la sosta di metà ottobre.