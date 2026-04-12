Tensione Roma: i Friedkin non gradiscono. Pronto il confronto Ranieri-Gasperini

A due giorni dal turbolento - anche se solo fuori dal campo - match tra Roma e Pisa, l'argomento principale resta ovviamente il botta e risposta a distanza in casa giallorossa. Da una parte ci sono Ranieri e Massara, dall'altra Gasperini. La convivenza sembra oramai complicata, se non impossibile. E allora ci sarà da capire dove voler continuare. Se credere nel progetto triennale stilato la scorsa estate con Gasperini o ripartire da zero con un percorso tutto nuovo. Secondo 'Il Messaggero', pensare che un uomo navigato come Ranieri, capace di sviare qualsiasi argomento quando vuole, effettui una replica così mirata e circostanziata nei confronti del tecnico senza rispecchiare il pensiero della proprietà USA, vuol dire non conoscere il senior advisor. Ma il consueto silenzio della proprietà continua ad alimentare dubbi e perplessità nella piazza romanista, anche lei un po' spaccata. Domani, intanto, Claudio Ranieri a Trigoria incontrerà Gian Piero Gasperini, dopo il fine settimana di riposo. La guerra ormai dichiarata tra i due ha di sicuro prodotto una conseguenza: il forte disappunto dei Friedkin.