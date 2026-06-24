Greenwood. A Roma si parla solo di lui. È diventato la prima vera telenovela estiva del mercato giallorosso. L'inglese piace parecchio a Trigoria. E Gasperini non vede l'ora di accoglierlo nella Capitale. Anche il tecnico sta lavorando sotto traccia per provare a sbloccare l'operazione. Sono giorni di contatti e lavoro costante. L'obiettivo è chiaro: venire incontro alle richieste del Marsiglia e chiudere l'affare. Non sarà semplice. Ma la fiducia resta alta. Greenwood, però, non piace soltanto alla Roma. Su di lui continua a esserci l'ombra del Fenerbahce. Una presenza che, almeno per il momento, non preoccupa troppo il club giallorosso. Come riporta L'Equipe, i turchi hanno messo sul tavolo circa 30 milioni più 5 di bonus. Una proposta giudicata insufficiente dal Marsiglia.

L'accordo con il giocatore, invece, sarebbe già stato trovato. È quello tra i due club a mancare. Ecco perché il Fenerbahce, al momento, non rappresenta un pericolo immediato per la Roma. I giallorossi, però, non possono permettersi di perdere altro tempo. Serve un'accelerazione. Serve chiudere. Greenwood resta il primo obiettivo e la strada tracciata porta sempre nella sua direzione. Ma il mercato cambia in fretta. E il rischio che qualcuno possa inserirsi o che la situazione si complichi ulteriormente esiste. Per questo la Roma è chiamata a stringere i tempi e a mettere il punto definitivo su una trattativa che va avanti ormai da settimane.