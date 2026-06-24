Il calciomercato in entrata della Roma deve ancora decollare. I nomi sul tavolo non mancano, ma al momento non ci sono trattative vicine alla chiusura. L'unica costante resta Greenwood. È lui il profilo individuato per rinforzare l'attacco per una stagione da Champions. La trattativa, però, è complessa e potrebbe trascinarsi anche nelle prime settimane di luglio. Nessun allarme: a Trigoria, in questo momento, le priorità sono altre. Prima di tutto le cessioni e i rinnovi. Sul fronte uscite, attenzione alla situazione di Koné. Il centrocampista piace in Premier e potrebbe lasciare il club. In quel caso, la Roma sarebbe costretta a intervenire sul mercato per trovare un sostituto all'altezza.

Tra i profili seguiti c'è anche Bergvall. Lo svedese del Tottenham piace molto a Trigoria. Portarlo nella Capitale, però, non sarà semplice. Gli Spurs non hanno alcuna intenzione di privarsene a cuor leggero e sono pronti a fare muro. Secondo quanto riportato da The Athletic, il club londinese valuta il giocatore circa 52 milioni. Una cifra importante, che rischia di complicare la pista ancora prima che possa entrare nel vivo. Come se non bastasse, la concorrenza è folta. Su Bergvall ci sono anche Chelsea, Nottingham Forest e Borussia Dortmund.