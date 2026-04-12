Caos Roma, domani faccia a faccia Ranieri-Gasp

Domani è il giorno del confronto. Claudio Ranieri a Trigoria incontrerà Gian Piero Gasperini, dopo il fine settimana di riposo. La guerra ormai dichiarata tra i due ha di sicuro prodotto una conseguenza: il forte disappunto dei Friedkin. Giovedì l'attacco frontale al mercato delle ultime due stagioni, venerdì la replica durissima di Ranieri. Tutto molto lontano - scrive Davide Stoppini su Il Corriere della Sera - dal modus operandi dei Friedkin, abituati al basso profilo. La domanda è: Ranieri ha parlato a nome proprio o per conto della proprietà? L'attacco non era studiato a tavolino, questo si può dire. Ma Ranieri è uomo troppo navigato per esprimere concetti - almeno alcuni di questi — che non rispondano al pensiero dei Friedkin. E si può aggiungere che la proprietà non ha gradito le continue accuse di Gasp lungo la stagione. Ma sanno bene, i Friedkin, che dopo aver mandato via prima Mourinho e poi De Rossi, la piazza non prenderebbe bene un altro esonero.