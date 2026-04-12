Roma spaccata: prova di forza Ranieri-Gasp

Ormai non c'è più nulla da nascondere. Gasperini da un lato e Ranieri dall'altro hanno giocato le loro rispettive carte. E lo hanno fatto pubblicamente, confermando una spaccatura che per mesi avevano provato a occultare con sorrisi di circostanza. Ora è tutto chiaro: il ds Massara, spesso ritenuto dai più miopi l'obiettivo delle invettive dell'allenatore, è soltanto il vaso di coccio tra due vasi di ferro, di cui uno però fa capo direttamente ai Friedkin. Perché pensare che un uomo navigato come Ranieri, capace di sviare qualsiasi argomento quando vuole, effettui una replica così mirata e circostanziata nei confronti del tecnico («Facile parlare di Malen e Wesley, non c'è stato un calciatore che non abbiamo scelto insieme; Avevamo cercato 5-6 allenatori, tre non sono venuti e il club ha scelto lui») senza rispecchiare il pensiero della proprietà USA, vuol dire non conoscere Claudio. E' abbastanza chiaro - scrive Stefano Carina su Il Messaggero - che un gruppo di lavoro del genere non può più continuare insieme.