Roma, rottura Ranieri-Gasp: ora la scelta tocca ai Friedkin

Si rivedranno domani a Trigoria, magari anche per chiarirsi, chissà... Di certo per fare il punto su tante situazioni, ad iniziare dal recupero degli attuali giocatori ai box (in particolare Wesley, Koné e Mancini) su cui ci sono alcuni punti di vista diversi. Per dire, in tanti ieri si sono chiesti se Ranieri avesse parlato su mandato dei Friedkin. Ma chi se lo chiede, al di là dell'esplicito mandato oo meno, considera troppo ingenuo il senior advisor della proprietà giallorossa. Se Ranieri ha detto certe cose - scrive Andrea Pugliese su La Gazzetta dello Sport - è perché ha il termometro della situazione e sa bene qual è l'umore a Houston. Insomma, alcuni atteggiamenti di Gasp non sono stati graditi. Dall'altra parte, però, c'è proprio Gasperini, che sta tenendo insieme un gruppo sfaldato dai tanti infortuni (ieri è arrivata anche la tegola-Pellegrini).