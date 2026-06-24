Stipendio da sceicco e l'offerta che sistemerebbe i conti della Roma. L'Arabia Saudita corre in soccorso del club giallorosso e si fa avanti per Matias Soulé. Ben due squadre - tra queste l'Ah-Ahli di Jaissle - sono infatti pronti a formulare offerte alla Roma non lontane dai 40 milioni di euro per l'attaccante argentino, il quale andrebbe a percepire un ingaggio raddoppiato. Nessuna preclusione, ovviamente, da parte del club giallorosso. Ma il calciatore? Soulé non è molto attratto dalla destinazione peraltro già rifiutata quando nel 2024 bussò l'Al-Ittihad che ora può tornare alla carica. Il calciatore vorrebbe la Premier, ma il sondaggio di inizio mese dell'Aston Villa non ha avuto seguito.

Restano sullo sfondo Borussia Dortmund e Stoccarda che potrebbero essere ora invogliate a fare un passo ufficiale. Di sicuro la Roma dovrà stringere il cerchio entro il 30 giugno. Al momento Soulé ha un valore, al netto dell'ammortamento, di circa 17 milioni. Cederlo a 40 porterebbe quindi 22-23 milioni di plusvalenza. Sommata alle probabili cessioni di Romano, Salah Eddine e Ziolkowski risolverebbe ogni problema. D'Amico è in continuo contatto con l'agente dell'argentino per trovare una destinazione che possa accontentare tutti. L'extrema ratio porta alla cessione di Koné, una questione che a prescindere sarà affrontata poi a fine Mondiale. L'offerta dell'Atletico Madrid risale a un paio di settimane fa e non convince il francese. Diverso il discorso legato all'Arsenal che ha già avuto contatti con l'entourage del centrocampista.