La Roma continua a studiare il piano per le cessioni in questa prima fase di calciomercato e oltre a Soulé il nome in uscita può essere quello di Manu Koné. Il centrocampista francese si è messo in mostra anche al Mondiale e piace soprattutto in Premier League. Secondo quanto riporta Tele Radio Stereo, il Chelsea è pronto a mettere sul piatto una proposta che sfiora i 50 milioni di euro, mentre l'Arsenal una leggermente più bassa da circa 45 milioni. Entrambe sono destinazioni gradite dal centrocampista a cui è stato offerto un contratto da circa 4,5 milioni a stagione per trasferirsi a Londra. La palla, però, rimane comunque nelle mani della Roma che sceglierà nei prossimi giorni se accettare o meno. Gasperini vede Koné come uno dei pezzi pregiati della rosa e non vorrebbe salutarlo. Nel frattempo i dialoghi con Nyon proseguono e i giallorossi potrebbero chiudere il discorso settlement agreement grazie ad altre cessioni minori.