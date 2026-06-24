La Roma comincia a muoversi anche per il dopo Manu Koné. Il centrocampista francese, scrive oggi Leggo, è sempre più vicino all’addio, con l’Arsenal in pressing. Ma Gasperini starebbe individuando il sostituto in Premier. Tra le possibili candidature c'è quella di Lucas Bergvall, centrocampista svedese classe 2006 del Tottenham. Il giocatore viene valutato circa 35 milioni di euro, una cifra elevata per un acquisto a titolo definitivo, ma proprio per questo la formula del prestito potrebbe diventare una strada da monitorare con attenzione considerato che lo stesso Bergvall ha dichiarato di voler cambiare squadra e di voler giocare la Champions. L’altro profilo accostato alla Roma è quello di Matt O’Riley, centrocampista danese classe 2000 del Brighton reduce da una stagione in prestito al Marsiglia. Il suo nome non è nuovo per Gian Piero Gasperini, che lo aveva già seguito la scorsa estate e ai tempi dell'Atalanta.