In Arabia Saudita c'è la doppia pista Al-Ahli e Al-Ittihad. L'argentino saluterà Trigoria dopo due stagioni

Redazione
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Svilar già al lavoro per la nuova stagione: allenamento in palestra anche in vacanza

Matias Soulé non è (più) solo il primo nome sulla lista dei cedibili: la Roma non vede in lui un futuro pilastro del club e gli ha chiesto di trovare un'altra sistemazione nei prossimi giorni. Il club giallorosso è alla ricerca di plusvalenze per chiudere definitivamente l'accordo con l'Uefa entro luglio (anche se le cessioni potranno essere formalizzate nei primi giorni del prossimo mese) e l'argentino è in cima alla lista di Gasperini che lo vede come uno dei pochi sacrificabili. Il piano è quello di portare a Trigoria Mason Greenwood e per farlo ci sarà bisogno di un'uscita importante sulla trequarti destra (dove c'è anche Paulo Dybala, vicinissimo al rinnovo).

Soulé Hellas Verona FC v AS Roma - Serie A

Come rivelato da Eleonora Trotta, la Roma nelle ultime ore lo ha messo alla porta e ora Soulé dovrà valutare le varie proposte giunte dall'estero con il suo entourage. In Arabia Saudita (destinazione già rifiutata nel 2024) c'è la doppia pista Al-Ahli e Al-Ittihad, due club che sarebbero pronti a mettere sul piatto una cifra vicina ai 40 milioni di euro chiesti dai giallorossi - oltre ovviamente a uno stipendio monstre per l'attaccante. Sullo sfondo rimangono Borussia Dortmund, Stoccarda e Aston Villa che non hanno mosso passi concreti dopo i primi sondaggi.

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