Matias Soulé non è (più) solo il primo nome sulla lista dei cedibili: la Roma non vede in lui un futuro pilastro del club e gli ha chiesto di trovare un'altra sistemazione nei prossimi giorni. Il club giallorosso è alla ricerca di plusvalenze per chiudere definitivamente l'accordo con l'Uefa entro luglio (anche se le cessioni potranno essere formalizzate nei primi giorni del prossimo mese) e l'argentino è in cima alla lista di Gasperini che lo vede come uno dei pochi sacrificabili. Il piano è quello di portare a Trigoria Mason Greenwood e per farlo ci sarà bisogno di un'uscita importante sulla trequarti destra (dove c'è anche Paulo Dybala, vicinissimo al rinnovo).

Come rivelato da Eleonora Trotta, la Roma nelle ultime ore lo ha messo alla porta e ora Soulé dovrà valutare le varie proposte giunte dall'estero con il suo entourage. In Arabia Saudita (destinazione già rifiutata nel 2024) c'è la doppia pista Al-Ahli e Al-Ittihad, due club che sarebbero pronti a mettere sul piatto una cifra vicina ai 40 milioni di euro chiesti dai giallorossi - oltre ovviamente a uno stipendio monstre per l'attaccante. Sullo sfondo rimangono Borussia Dortmund, Stoccarda e Aston Villa che non hanno mosso passi concreti dopo i primi sondaggi.