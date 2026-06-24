Il futuro di Christian Pulisic potrebbe essere lontano da un Milan in pieno caos societario. L’esterno offensivo starebbe riflettendo sul proprio destino, una situazione che avrebbe attirato l’attenzione anche della Roma, alla ricerca di rinforzi per il reparto offensivo e che ha grossa stima per il giocatore americano. Però, su Pulisic non ci sarebbero soltanto i giallorossi, dagli Stati Uniti, infatti, sarebbe arrivata una ricca proposta economica che potrebbe convincere il giocatore a valutare un ritorno in patria, anche se al momento la priorità sembrerebbe essere quella di proseguire la propria carriera in Europa. Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, il New York City avrebbe presentato all’entourage del calciatore una proposta da 10 milioni di dollari a stagione per cinque anni. La situazione è quindi ancora tutta da definire. La Roma osserva gli sviluppi, consapevole che un’eventuale trattativa dipenderà non solo dalle richieste del Milan, ma anche dalla volontà del calciatore, chiamato a scegliere quale sarà il prossimo passo della sua carriera.