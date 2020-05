Serie A: “Il 13 giugno si ricomincia”. Roma, infortunio per Pau Lopez e Zaniolo riparte

La Serie A fa le prove di ripartenza. Oggi la Lega riunita in videoconferenza ha votato a maggioranza il 13 giugno come data per il nuovo via al campionato. Un’ulteriore indizio di quanto per i club sia importante chiudere la stagione. A Trigoria intanto la Roma continua a lavorare ma chi sperava in un’inversione di trend sugli infortuni si è subito dovuto ricredere: Pau Lopez si è fratturato il polso sinistro nell’allenamento di ieri. È il primo infortunio in Serie A post coronavirus.

L’infortunio di Pau Lopez: ecco quanto starà fuori

I tifosi romanisti hanno accolto la notizia con sarcasmo: “Bentornati alla normalità”. Sì, perché neanche il tempo di ripartire che Trigoria ha già la prima “vittima”: è il portiere spagnolo, che nel tentativo di fare una parata si è procurato una micro-frattura al polso sinistro che lo costringerà ad uno stop – senza operazione – tra le 3 e le 4 settimane. Se il campionato dovesse davvero riprendere, possibile quindi che nella prima partita ci sia Mirante tra i pali. Le belle novità arrivano da Nicolò Zaniolo: il talento della Roma a quattro mesi dall’infortunio è tornato a correre sui campi di del Fulvio Bernardini e a riassaporare il pallone. Il video postato su Instagram ha fatto il boom di commenti. Tra questi quello di Smalling, che ha esultato insieme agli altri tifosi. Un “daje” che ha scatenato una serie di risposte di fan che hanno chiesto a Chris di rimanere a Roma anche l’anno prossimo. La società lavora alla sua permanenza, ma se non dovesse convincere lo United si virerà su uno tra Lovren e Vertonghen.

La ripresa della Serie A e il calciomercato della Roma

La Lega è stata chiara: “Ripartiamo il 13 giugno”. Non è ancora convinto il ministro dello Sport Spadafora che qualche ora prima in Senato ha detto: “Il calcio è un’industria importante e la Figc ha riadattato il protocollo. Ma se si riprenderà, come auspicato da tutti, lo si farà in sicurezza per tutti coloro che sono coinvolti”. Del famoso ormai protocollo ha parlato anche l’ex medico della Nazionale Castellacci: “La proposta di Spadafora non ha alcun senso logico. Non sta né in cielo né in terra che la Figc l’abbia accettata”. Zeman invece è contro la ripartenza: “Non ha senso giocare fino a quando il virus non se ne andrà”. Capitolo mercato: il d.s. del Lipsia ha parlato di Schick, confermando le intenzioni del club tedesco a riscattare l’attaccante ma a un prezzo più basso dei 29 milioni previsti dall’attuale accordo. Il Valencia piomba sull’attaccante del Talleres Bustos, accostato anche la Roma. La Fiorentina pensa a Perotti, ma l’esterno dovrà abbassarsi l’ingaggio. Per Lorenzo Pellegrini dipenderà tanto dal termine della stagione: con i ricavi in più della ripartenza, è destinato a restare come da sua volontà. Se dovesse arrivare uno stop definitivo la società sarebbe probabilmente costretta a rinunciare a lui o a Zaniolo. Festa in casa Totti: Chanel ha compiuto oggi 13 anni.