Roma, primo stop: Pau Lopez si frattura il polso sinistro in allenamento

Neanche il tempo di ripartire, che a Trigoria c’è già il primo infortunio. Si tratta di Pau Lopez, che durante l’allenamento ha riportato una micro frattura al polso sinistro. Il portiere spagnolo sarà costretto a fermarsi per un periodo che va dalle tre alle quattro settimane. Non sono previste operazioni chirurgiche. Una tegola per Fonseca, ma in caso di ripresa a metà giugno la sua presenza non dovrebbe essere in dubbio. Il numero degli infortunati stagionali sale a 41.

Non è il primo stop stagionale per Pau Lopez. A dicembre lo spagnolo è stato costretto a saltare Inter-Roma per un problema muscolare nella seduta di rifinitura, lasciando il posto a Mirante. Ora è diventato il primo infortunato nell’era Covid. Il numero 13 e Zaniolo sono attualmente gli unici due indisponibili in rosa. Nicolò proprio questa mattina ha pubblicato un video nel quale ha mostrato i progressi atletici, con le prime corse a Trigoria.