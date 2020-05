Smalling sempre più romano: “Daje Zaniolo”. E i tifosi: “Chris, ti amiamo” – FOTO

Zaniolo ha ripreso a correre e con lui la fantasia dei tifosi giallorossi, che aspettano con ansia il suo ritorno in campo. Al giovane romanista sono vicini anche i compagni di squadra, come Chris Smalling che ha commentato con un semplice ma efficace “Daje” il nuovo video dell’allenamento di Zaniolo pubblicato dal profilo Twitter ufficiale della Roma. Subito sono arrivati i commenti del popolo della Roma, tutto compatto e unito nel chiedere all’ex United di non tornare in Inghilterra e di continuare con l’esperienza capitolina.

L’ottimismo, ovviamente, regna sovrano. “Sto daje vale più di una firma“, commenta sicuro un tifoso mentre un altro aggiunge convinto: “Insieme vinceremo qualcosa di grande“. C’è chi addirittura supplica il centrale inglese – “Non andare via” – mentre altri puntano sul fattore puramente sentimentale: “Rimani qui,i tifosi della Roma ti amano profondamente. Continuiamo a divertirci qui insieme“. Arriva infine anche un soprannome importante, “The Wall“, invocando il pesante paragone con Walter Samuel, che rimane ad oggi uno dei difensori più forti ad aver fatto breccia nel cuore dei tifosi.