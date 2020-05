Difesa: Lovren o Vertonghen. Caccia al gol: Kean o Pedro

La Roma, anche con il supporto di Franco Baldini, sta provando a prendere Vertonghen dal Tottenham che ha esattamente le caratteristiche che cerca il club giallorosso: integro ed esperto, arrivando a parametro zero potrebbe avere qualcosa in più sull’ingaggio, scrive Chiara Zucchelli su La Gazzetta dello Sport.

La concorrenza però è tanta. Ecco perché resta aperta la pista Lovren e pure il sogno di trattenere Smalling.

Restando in Premier proseguono i contatti per arrivare a Pedro, che però vuole 4 milioni di stipendio, e si continua a lavorare per far restare a Trigoria Mkhitaryan. Intanto continua il corteggiamento a Kean, grande amico di Zaniolo.