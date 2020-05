Calciomercato Roma, Fiorentina interessata a Perotti ma c’è il nodo ingaggio

Diego Perotti è sempre più lontano da Roma. Ma se l’esterno raffreddato la possibilità di un ritorno in Argentina (“Vorrei restare qui con la mia famiglia”), non è escluso che il suo futuro possa essere ancora in Italia. Come riporta La Nazione, sulle sue tracce ci sarebbe la Fiorentina. Ieri il braccio destro di Commisso Joe Barone ha svelato che, insieme al ds Pradè, è al lavoro per prendere un giocatore che “mi piace tanto”. Tra i nomi possibili c’è anche quello del Monito, ma l’ingaggio da tre milioni netti all’anno è un ostacolo importante.

Le strade di Roma e Fiorentina sono destinate a intrecciarsi. Non c’è solo Perotti sul taccuino delle trattative. Alla Viola piacciono Spinazzola e Florenzi, mentre dopo Veretout i giallorossi sarebbero interessati a Biraghi.