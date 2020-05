Pellegrini, capitan quarantena si coccola la Roma. Ora e per il futuro…

Qualcuno, scherzandoci su, l’ha chiamato anche Capitan quarantena, scrive Andrea Pugliese su La Gazzetta dello Sport.

Senza nulla togliere ovviamente a Edin Dzeko, che di questa Roma è il vero capitano e per lei si è speso in prima persona. Ma se c’è un giocatore che – insieme al centravanti bosniaco – ha fatto un po’ di tutto per tenere unita la Roma in questo periodo di lockdown, quello è proprio Lorenzo Pellegrini.

In questo periodo di stop il numero 7 si è prodigato per tenere unite le parti: da una parte le squadra, dall’altra il club. È stato spesso al telefono, ha cercato di far sentire la sua vicinanza ai compagni più fragili dal punto di vista psicologico e ha fatto anche il sindacalista, svolgendo un ruolo chiave nell’accordo poi firmato da squadra e staff sul taglio degli stipendi (tante, a tal proposito, anche le telefonate con Damiano Tommasi, presidente dell’Assocalciatori). La quarantena l’ha visto protagonista in prima persona, insomma, anche nell’aiutare tutti quelli un po’ più in difficoltà. Sembra normale, non lo è se si pensa che – a conti fatti – è ancora un ragazzo di soli 23 anni.

Adesso ci sarà poi da capire quale sarà il futuro di Pellegrini. Fosse per lui resterebbe per sempre alla Roma, esattamente come il club vuole continuare a puntarci come giocatore e come uomo. Tutto questo, tra l’altro, ha anche una cornice nobile come il rapporto (splendido) che Pellegrini ha con l’attuale Ceo Guido Fienga, rapporto nato addirittura quando Pellegrini era ancora all’ultimo anno di Primavera. Poi, però, ci sono anche i conti e quelli della Roma sono da sistemare. Si dovesse ripartire, le possibilità che Pellegrini non parta sono alte, possibilità che però scenderebbero in caso di stop definitivo della stagione (ha una clausola biennale da 30 milioni, in caso quasi tutti plusvalenza).

Ecco anche perché del rinnovo del suo contratto (scadenza nel giugno 2022) ancora non si è parlato, allo stato attuale è tutto fermo. Prima, infatti, c’è da capire il futuro. Poi se la Roma e Pellegrini dovessero procedere ancora insieme – come si augurano un po’ tutti a Trigoria –, ci sarà tempo e modo di sistemare ogni cosa. Altrimenti ci si saluterà con affetto. Anche se l’impressione è che Lollo ci metterà un po’ a farsene una ragione.