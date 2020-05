Calciomercato, sorpasso Valencia per Bustos: la Roma resta interessata

Nei giorni scorsi il nome di Nahuel Bustos era stato spesso accostato a quello della Roma, in ottica vice-Dzeko. Per il centravanti del Talleres, però, sarebbe più probabile uno sbarco in Spagna nella prossima stagione. Secondo quanto riportato da Radio Continental, il Valencia infatti sarebbe vicinissimo al cartellino del giovane classe ’98, su cui anche Napoli e Milan avevano manifestato il loro interesse. Il profilo dell’argentino rimane comunque idoneo per accontentare il progetto giovani che la Roma ha deciso di portare avanti da una stagione a questa parte. In ottica arrivi, dopo la deludente stagione di Nikola Kalinic, si continua inoltre a seguire la pista Moise Kean.