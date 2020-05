Totti, maestro degli assist: lui e Riquelme i migliori del mondiale 2006

Tutti ricordano il rigore all’Australia a tempo scaduto, che nel fortunato mondiale del 2006 spedì l’Italia ai quarti di finale. L’avventura di Francesco Totti nella competizione però, ricorda il profilo Twitter Opta Paolo, fu però caratterizzata anche da ben quattro assist, gli stessi di Juan Roman Riquelme dell’Argentina. Non ha caso si parla dei due come dei “Maestri”, visto che hanno concluso al primo posto la classifica speciale degli assistman. Totti sfornò il primo nella partita di esordio, battendo corto l’angolo che portò al gol inaugurale di Andrea Pirlo. Lo zampino della leggenda della Roma c’è anche nel corner che propiziò l’incornata vincente di Materazzi contro la Repubblica Ceca. Infine la ‘doppietta’ con l’Ucraina: un colpo di tacco geniale per Zambrotta e poi il cross di destro a rientrare per la testa di Luca Toni.