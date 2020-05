Chanel Totti compie 13 anni, il messaggio d’amore di papà Francesco: “Sei sempre più bella”

“Diventi sempre più bella, ogni giorno che passa. Buon compleanno amore mio”. Ha scelto Instagram, Francesco Totti, per fare pubblicamente gli auguri alla sua Chanel, tredici anni oggi. A corredo, nelle storie, tante immagini di loro due insieme col resto della famiglia. Lo stesso ha fatto mamma Ilary, che ha augurato alla sua prima figlia femmina, avuta a poco più di 26 anni, di “continuare a sognarti e meravigliarti ogni giorno di più”.

La secondogenita dell’ex capitano della Roma, nata nella notte prima di una partita col Torino – che suo padre giocò – è una piccola star dei social: se su Instagram il profilo privato ha poco più di duemila follower, su Tik Tok, il social tanto amato dagli adolescenti, ne ha quasi 30mila. E spesso improvvisa balletti anche col papà e i fratelli. Studentessa di una scuola internazionale – americana, come il fratello Cristian, parla perfettamente inglese, ama lo sport (ginnastica ritmica su tutti), ama fare immersioni e sembra molto più grande della sua età. Tanto che scherzando su Instagram con Vieri, qualche giorno fa, Totti ha detto: “Sembra che abbia 18 anni, mi tocca legarla…”.

Chanel e l’amore per gli animali

Ha una passione per gli animali, che i genitori assecondano avendo a casa un cane, un gatto (l’ormai famosa Donna Paola) e, da poco, anche una capra tibetana. “Se fosse per Chanel casa sarebbe uno zoo”, ha detto Totti qualche tempo fa, ricordando come, ogni volta che andava a Trigoria dal papà, volesse poi portare a casa qualche gattino trovato intorno al centro sportivo. Francesco faticava a dirle di no, ad Ilary, invece, il ruolo della mamma severa. Ma oggi, nel giorno del compleanno, solo cuori anche per lei: “Ti amiamo”, ha scritto infatti sotto la foto pubblicata da Francesco.