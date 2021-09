Roma, Vina ok ma è ansia per Pellegrini. Pinto studia già il colpo per gennaio

Il capitano giallorosso costretto al rientro anticipato dalla Nazionale per un fastidio ai flessori: intanto Pinto lavora al rinnovo. Tabrez rassicura sul terzino, Smalling ancora out

Francesco Iucca

L'ansia della Roma relativa alle nazionali continua ad alimentarsi. Oggi la notizia arriva direttamente da Coverciano e da Lorenzo Pellegrini, costretto a lasciare il ritiro della Nazionale a causa di un fastidio al flessore. Un rientro precauzionale che ad ora non desta particolari preoccupazioni ai giallorossi, che comunque lo terranno sotto controllo. A rassicurare Mourinho ci ha pensato Oscar Tabarez, ct dell'Uruguay che ha parlato di Vina:"Sta assolutamente bene. È stata una mia decisione non farlo giocare oggi, ci sembrava opportuno che riposasse così da essere pronto per la prossima partita".Diawara invece è alle prese con ben altri problemi nel suo paese, ovvero il colpo di Stato in Guinea che lo sta bloccando in hotel. La Roma è riuscita a mettersi in contatto con il giocatore, che ha fatto sapere di stare bene ed è in attesa di ricevere l'ok per salire sull'aereo che lo riporterà in Europa insieme ai compagni.

Kumbulla invece ha giocato e perso contro la Polonia, ma con buone sensazioni: "Sono contento per la partita di ieri. I miei compagni di squadra mi aiutano molto qui, non ho problemi a giocare con chi sceglie l’allenatore. L’importante è fare parte del gruppo della nazionale". Davanti a lui l'esordio di Nikola Zalewski, che ha esordito in nazionale maggiore ricevento i complimenti del ct Sousa:"Era il suo esordio ed è riuscito mostrare la sua personalità. Ha giocato in due ruoli diversi ed era importante che anche i suoi compagni vedessero quello che noi vediamo in lui. Potrà aiutarci". A Roma, invece, Chris Smalling si è allenato ancora a parte rispetto al resto del gruppo che ha ripreso oggi gli allenamenti dopo tre giorni di riposo.

Tempo anche di retroscena di mercato, tra centrocampo e attacco. Il ds del Cagliari Capozucca ha rivelato le avances di tanti altri top club oltre all'Inter per Nandez, tra cui i giallorossi: "Ha avuto abboccamenti con Tottenham, Inter, Napoli e Roma, normale abbia pensato di andare via. Nahitan ha manifestato malumore, ma è un ragazzo spettacolare e darà sempre il massimo". Il presidente dell'Atalanta Percassi ha invece raccontato i motivi dietro l'impossibilità di concretizzare il colpo Abraham:"Conosciamo il ragazzo da tempo, ma costo del cartellino e ingaggio sono da grande club. Prima c'è l’equilibrio nei conti, non possiamo prendere Abraham perché non è nelle dimensioni dell’Atalanta". Infine Dan Friedkin è volato a Ginevra per l'assemblea generale dell'Eca, di cui fa parte da poche settimane, insieme a Calvo, ricevendo il benvenuto del presidente Al-Khelaifi.