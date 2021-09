Mourinho si trasferisce a Palazzo Taverna. L’hotel: “Buona fortuna con la Roma”

L’allenatore portoghese sta ultimando il trasferimento nella sua nuova residenza romana. La moglie ha seguito i lavori, per lui sarà (ancora) di più un tuffo nella città

Josè Mourinho a Palazzo Taverna : ci siamo. Come al solito l’allenatore portoghese è molto riservato, ma a Roma è complicato (spesso) mantenere la privacy. Per cui, da qualche giorno, negli ambienti “bene” della città si dice che i lavori fatti a Palazzo Taverna dal portoghese siano stati assolutamente rispettosi del palazzo e della dimora, ma l’abbiano resa più funzionale al suo arrivo. Mourinho e la moglie sono pronti al trasferimento , lei si è occupata di tutta la parte pratica, i figli verranno a trovarli spesso con compagni e amici.

Mourinho sta quindi per salutare l’hotel “Jk Palace” che lo ha ospitato in questi suoi primi mesi romani. La direttrice, Maria Strati, lo ha salutato così: “Grazie caro Mourinho per averci scelto come tua casa a Roma. È stato un onore avere te, il tuo team e la tua famiglia con noi. Buona fortuna per la tua avventura con la Roma”.