Nandez, Capozucca (ds Cagliari): “La Roma l’ha cercato, ha pensato di andar via”

Il direttore sportivo torna a parlare del mercato da poco concluso e dell'interesse dei giallorossi per il centrocampista

Il mercato è appena concluso, ma si continua a parlare di mancati accordi e di giocatori che avrebbero potuto cambiare maglia. Il direttore sportivo del Cagliari Stefano Capozucca, in un'intervista a "L'Unione Sarda", ha commentato l'interesse della Roma per il centrocampista Nahitan Nandez: "Ha avuto delle richieste, l’ultima offensiva del Napoli con un prestito da 1 milione e il Cagliari queste offerte non poteva accettarle. Chi lo vuole deve dargli il giusto valore. Giocatore nervoso? Va compreso, ognuno ha l’ambizione di migliorare. Ha avuto abboccamenti Tottenham, Inter, Napoli e Roma, normale abbia pensato di andare via. Nahitan ha manifestato malumore, ma è un ragazzo spettacolare e darà sempre il massimo".