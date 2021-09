Albania, Kumbulla torna a sorridere: “Vittoria importante per il nostro sogno”

Il difensore giallorosso, tramite un post di Instagram, mostra la sua felicità per la vittoria contro l'Ungheria dopo alcune critiche

Dopo una partita negativa contro la Polonia in nazionale, Marash Kumbulla torna a sorridere. Le difficoltà sono già alle spalle: il difensore ha ritrovato il sorriso e la vittoria nella gara contro l'Ungheria, match valido per le qualificazioni mondiali, la nazionale albanese ha trovato la vittoria di misura per 1-0. Il giocatore giallorosso ha giocato tutta la partita e disputato un'ottima gara. Tramite un post su Instagram, Kumbulla ha raccontato la sua felicità: "Vittoria fondamentale per continuare a credere nel nostro sogno! Grazie per il vostro sostegno".