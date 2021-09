Infortunio Pellegrini, lascia la Nazionale per un fastidio al flessore

Il capitano dei giallorosso fa rientro nella Capitale in via precauzionale

Lorenzo Pellegrini ha lasciato la nazionale per rientrare a Roma a seguito di un infortunio al flessore. Il capitano giallorosso ha abbandonato il ritiro a Coverciano a scopo precauzionale, quando rientrerà a Trigoria i medici del club valuteranno se sottoporlo a esami strumentali. Stessa sorte anche per Marco Verratti che è tornato al Psg, entrambi salteranno l’ultimo impegno dell’ Italia contro la Lituania (8 settembre). Il centrocampista della Roma ha sentito un riacutizzarsi del dolore alla cicatrice che aveva al flessore della coscia sinistra, lo stesso che gli ha fatto saltare l'Europeo e nei prossimi giorni sarà valutato con attenzione, al momento è in dubbio per la gara contro il Sassuolo del 12 settembre (ore 20.45).

Si tratta del terzo infortunio che colpisce i giocatori della Roma in Nazionale. Prima di Pellegrini anche Mancini è rientrato a Roma per un'infiammazione alla pianta del piede. Vina invece si è fermato nel match disputato dall’Uruguay in Perù per il quale si temeva il peggio ma gli esami strumentali escludono una lesione al flessore. Diverso, invece, il discorso per Diawara che è bloccato in hotel a Conakry, in Guinea, dove dalle scorse è bloccato a causa del colpo di stato organizzato da corpi speciali dell'esercito che hanno annunciato di aver catturato il presidente Alpha Condè.