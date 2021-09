Pellegrini, il rinnovo: anche Mourinho lo blinda, sono i giorni decisivi

Il capitano giallorosso è pronto a prolungare il suo contratto con la Roma e a diventare sempre più centrale all'interno della società

Non c’è dubbio, anche José Mourinho punta sul Lorenzo Pellegrini. E anche lo Special One è sceso in campo per affrettare i tempi di una trattativa che va avanti ormai da tempo, scrive Carlo Laudisa sulla Gazzetta dello Sport. La Roma punta sul prolungamento del suo capitano per cinque anni.