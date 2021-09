Trigoria, ripresa degli allenamenti: Smalling ancora a parte

I giallorossi sono tornati in campo nel pomeriggio dedicandosi a un lavoro atletico in palestra e poi sul campo

La Roma è tornata oggi al lavoro dopo tre giorni di riposo concessi da Mourinho. I giallorossi si sono allenati nel pomeriggio in preparazione alla sfida di domenica sera contro il Sassuolo all'Olimpico che segnerà l'inizio di un settembre già importantissimo. Il tecnico portoghese era ovviamente ancora orfano dei nazionali, con Smalling che ha proseguito il lavoro differenziato. Il resto della squadra ha cominciato la seduta in palestra spostandosi poi sul campo per il focus atletico. Si attendono novità anche dai nazionali acciaccati e non solo, da Diawara a Vina e Pellegrini, che ha lasciato precauzionalmente il ritiro della Nazionale per un fastidio al flessore che per il momento non desta grandi preoccupazioni.