Dan Friedkin all’assemblea dell’Eca. Al-Khelaifi: “Benvenuto nel consiglio”

Il presidente della Roma è a Ginevra per l'assemblea dei top club europei

Il presidente della Roma Dan Friedkin è attualmente a Ginevra per l'assemblea generale dell'Eca, associazione comprendente i top club europei guidata dal presidente del PSG Nasser Ghanim Al-Khelaïfi, ad esclusione del Real Madrid, Barcellona e Juventus. I tre club pagano per essere ancora favorevoli alla Superlega. Il presidente Friedkin, diventato membro dell'Eca nel luglio scorso,è accompagnato dal Chief Operating Officer Francesco Calvo. A Ginevra ha il presidente della Uefa Ceferin ed è stato introdotto così dal presidente Al-Khelaïfi: “A nome del comitato esecutivo Eca, auguro un caloroso benvenuto alla 26° Assemblea generale dell’Associazione dei Club Europei. Vorrei in particolare dare il benvenuto e congratularmi con i nostri nuovi membri del consiglio che sono stati nominati a giugno: Dan Friedkin dell’AS Roma, Fernando Carro del Bayer Leverkusen e Oleg Petrov dell’AS Monaco".